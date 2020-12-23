Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:"Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:46

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao ile ilgili gelen soruya Mustafa Cengiz, şu yanıtı verdi: "Bazen bir çiçeği alıyorsunuz bir yerde müthiş açıyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Sakatlıklar oluyor. Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray’a katkı vereceğini, ne kendisini de Galatasaray’ı zor duruma düşüreceğine inanıyorum. Dünya çapında bir karakter. O gereğini yapacaktır, çalışıyor. İnşallah kısa zamanda dönecektir. Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım bilmiyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı ve iyisi olmasını diliyorum."

"FATİH HOCAMIZ TÜRKİYE'NİN VE GALATASARAY'IN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ İNSANLARDAN"



"Yönetim her anlamda ne gerekiyorsa yapıyor" diyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Biz hakareti aşağılama ve yalan olamadıkça her türlü eleştiriye açığız. Doğruluk payı varsa kendimizi düzeltiriz. Ben göreve başladığımızdan beri devamlı olarak Florya ile yönetim arasında problem var diyorlar. Devamlı olarak kavga ortamı. Fotoğrafa yorum yapıyorlar. Böyle yazılar görüyoruz. Bunu ciddi ciddi yorumcular da yapıyor. Bunu yapmayın. Bizim aramızda hiç sorun yok. Fatih hocamız Türkiye’nin ve Galatasaray’ın yetiştirdiği en değerli insanlardan biri, en iyi teknik direktörü. O bir mücadele veriyor. 60'ıncı dakikada bir faul yapıldı. O faule tepki verdi. Sahaya girdi de rakibe saldırmadı ki. Hakemlere de bir şey demedi. Rakibi de kutladı. Kaleci fotoğraf çektirip sosyal medyasından yayımladı. Hoca sahaya girse ilk olarak Marcao’yu durdururdu. İtişme olmuş. Futbol ne kadar güzelleşirse, dürüstçe ve fair-play içinde oynanırsa bizim için o kadar iyi. Hakem öldürenler, sahaya girenler gibi bir sürü olumsuz emsal var. Onların içinde hocamızınki çok masum. Bazı şeylerin konuşma ile anlatmaya hal olacağına inanıyorum. İyi niyetle, empati ile. 'Fatih hocanın yerinde olsam ne yapardım' diye düşünerek gitmemizde fayda var. Yönetim kurulu açıklama yapıyor, her şeye açıklama yapıyorsunuz diyorlar. Konuşuyor, ‘Vay güvenlik kamerası görse konuşuyor’ diyorlar. Böyle bir komedi olmaz. Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeylerin açıklama ile olmaz. İrtibat ile olur. Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerek. Bir şeyi çürütmek için çok bahsedersiniz. Biz hocamızın yanındayız. Bunu tekrar niye ilan edeyim ki karşı değilim. Tabiİ ki beraberiz. Her hafta da görüşüyoruz. Hoca ile oturuyoruz, dışarı çıkmış kolunu tutmuşlar yazıyorlar. Koridorda hangi hayalet var vallahi bilmiyorum."

Mustafa Cengiz, transfer dönemindeki planlarıyla ilgili olarak, "Uçaklar kalktı. Kremalar kondu. Bize verilen görevin gereğini yapıyoruz. Biz ilk defa artıya geçtik. Kulübün borcu çok. Sportifin borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Çok ciddi zarar çıkacak. En iyi durumda Galatasaray. Bizim ayağımızı yorganımıza göre götürmemiz gerek. Gelecekler kuşakları zorluğa düşürmemiz gerek. Yapılandırmada giderleri azaltacağımıza söz veriyoruz. Bugün 5 yıl yapılandırma yapmıştık. Şimdi devletimiz sağ olsun. Bankalar Birliği diyor ki 5 yılı 10 yıla çıkaralım. 7+2. 2 yıl ödemesiz 7 yıl vade. Buna karşı çıkanlar var. Hangi mantık, hangi iş adamlığı, hangi kafa yapısı hayır der? Ben böyle bir şey görmedim. ‘Size ömür boyu kalacak’ diyorlar. İnşallah kalır da sessiz kitle bize teşekkür eder, gelecek kuşaklar. Şu anda 83 milyon TL para var kullanamıyoruz. Teminatlar verdin diyorlar, ben geldiğimizde bütün teminatlar verilmiş. Bir tane ek teminat vermediğimiz gibi Riva ve Florya’yı yeniden kurtardık. Teşekkür almadık, eleştiri alıyoruz. İnşallah Kemerburgaz ve adayı da halledeceğiz. Adayı istediler. Yapılandırmayı imzalamayız, adayı da vermeyiz. 6 tane davamız var. Biz mutlaka adayı da salonu da halledeceğiz. Kalırsak, bize teveccüh gösterilirse. Bizi burada ayakta tutan tek şey taraftarın manevi desteği. Yöneticilerin Galatasaray’a hizmetten başka ajandası yok. Transfer konusunda biz şu anda UEFA ile kritik noktadayız. Sabah, akşam bunun toplantısını yapıyoruz. Bizim futbolcu ihraç etmeden giderini düşürmeden transfer etme şansımız yok. Çok girişimimiz var. Transfer komitesi kurduk. Fatih hoca, katkıda bulunuyor. Ben karışmayacağım’ diyordu, sağ olsun. Hepimiz çalışıyoruz. Ben çok futboldan anlamam. Ben de aslında çok iyi futbolcuydum. Hayalim futbolcu olmaktı. Galatasaray’da transfer olacak. Ne derece tatmin eder bilemem. Falcao’yu getirdik, 60 bin kişi geldi. İstanbul Emniyeti aradı. 60 bin taraftarımız büyük disiplin içinde 4-5 saat bekledi. Falcao’ya; ‘Sen günsüz görsen korkarsın’ dedik. 'Gece hepsini görmedin' dedik. Taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edecek ve kulübü geleceğini sağlam tutacak transfer yapacağız. Her transfer tutar mı bilmiyoruz. Ama tutturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bankalar Birliği ile sıkı bir süreç yaşadıklarını ve görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Mustafa Cengiz, henüz imzaların atılmadığını söyledi.

Öte yandan Mustafa Cengiz, hayatını kaybeden UltrAslan üyesi Ulaş Bayam için başsağlığı dileyerek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. Voleybol erkek başantrenörümüz çok değerli insan Nedim Özbey’e de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun Türkiye’ye intikali için çaba gösteren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

