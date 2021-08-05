Galatasaray basketbol twitter hesabından 9 gündür paylaşım yapılmıyor!
Galatasaray basketbol twitter hesabından 9 gündür paylaşımda bulunmuyor.
Geçen sezon basketbolda istediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.
19 Haziran'da yapılan genel kurulda yönetime gelen Burak Elmas ve yönetimi sosyal medyaya da el attı. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan maç önü ve antrenman paylaşımları taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Elmas yönetiminin sosyal medyaya getirdiği hava ise basketbol hesabına yansımadı. Galatasaray basketbol twitter hesabından en son paylaşımı 27 Temmuz tarihinde yaptı.
"ÖZEL BİR SEBEBİ YOK"
Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Galatasaray Yöneticisi Köksal Ünlü "9 gündür paylaşım yapılmamasının özel bir sebebi yok. Yine de yeni yapılanma sürecinde sosyal medya dahil birçok iyileştirme olacağını biliyorum. İlgili arkadaşlarımız en kısa sürede açıklama yapacaktır" dedi.
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