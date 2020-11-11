Galatasaray basketbolda deprem
Galatasaray Erkek Basketbol'da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı.
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan görevini bırakıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.
2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'ın başında üçüncü sezonunu geçiriyordu. Galatasaray, 7 haftası geride kalan ligde aldığı 2 galibiyetle 15. sırada yer alıyor.
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