Galatasaray basketbolda deprem

11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:19

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan görevini bırakıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.

2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'ın başında üçüncü sezonunu geçiriyordu. Galatasaray, 7 haftası geride kalan ligde aldığı 2 galibiyetle 15. sırada yer alıyor.