Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları değişti
Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde açıklanan iddaa oranları değişti.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Galatasaray sahasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin ilk yarısında oynanan maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Hafta başında açıklanan iddaa oranlarında değişti. Değişiklik sonrasında Galatasaray'ın oranı düşürken Beşiktaş'ın oranı yükseldi.
İşte yeni oranlar:
Galatasaray - 2.05
Beraberlik - 3.10
Beşiktaş - 2.50
Eski oranlar
Galatasaray - 2.20
Beraberlik - 2.95
Beşiktaş - 2.40
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