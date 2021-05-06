Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları değişti

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde açıklanan iddaa oranları değişti.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:53
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları değişti
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Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Galatasaray sahasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin ilk yarısında oynanan maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Hafta başında açıklanan iddaa oranlarında değişti. Değişiklik sonrasında Galatasaray'ın oranı düşürken Beşiktaş'ın oranı yükseldi.

İşte yeni oranlar:

Galatasaray - 2.05

Beraberlik - 3.10

Beşiktaş - 2.50

Eski oranlar

Galatasaray - 2.20

Beraberlik - 2.95

Beşiktaş - 2.40



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