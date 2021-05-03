Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin İddaa oranları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:30
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu
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Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk maç Vodofone Park'ta 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları da belli oldu. İddaa dev maç için Galatasaray'ı favori gösterdi. 

Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları şu şekilde:

  • GALATASARAY: 2.20

  • BERABERLİK: 2.95

  • BEŞİKTAŞ: 2.40


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