Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:30

Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk maç Vodofone Park'ta 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları da belli oldu. İddaa dev maç için Galatasaray'ı favori gösterdi.

Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları şu şekilde: