Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin İddaa oranları belli oldu.
Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk maç Vodofone Park'ta 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları da belli oldu. İddaa dev maç için Galatasaray'ı favori gösterdi.
Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları şu şekilde:
GALATASARAY: 2.20
BERABERLİK: 2.95
BEŞİKTAŞ: 2.40
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması
- AKP'den kopanlar kime oy verecek?