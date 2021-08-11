Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Karadeniz'deki sel ile ilgili açıklama yayımladı
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri; Sinop, Samsun, Bartın ve Kastamonu'da devam eden sel felaketi ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamalarda, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/U4z10Cd3TH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2021
BEŞİKTAŞ: "CAN KAYBINA SEBEP OLMAMASINI DİLİYORUZ"
Galatasaray'ın ardından ise Beşiktaş bir açıklama yayımladı:
"Karadeniz bölgesindeki birçok ilimizi etkisi altına alan sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Karadeniz bölgesindeki birçok ilimizi etkisi altına alan sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 11, 2021
FENERBAHÇE: "GEÇMİŞ OLSUN KARADENİZ"
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe, yaşanan felaketten etkilenen halka geçmiş olsun diledi:
"Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Karadeniz."
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2021
Geçmiş olsun Karadeniz
TRABZONSPOR: "TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor da sel felaketi için bir mesaj yayımladı:
"Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının olmamasını temenni ediyoruz."
Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/ynnlysZ13P— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 11, 2021
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