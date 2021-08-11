Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Karadeniz'deki sel ile ilgili açıklama yayımladı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:52

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri; Sinop, Samsun, Bartın ve Kastamonu'da devam eden sel felaketi ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamalarda, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/U4z10Cd3TH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2021

BEŞİKTAŞ: "CAN KAYBINA SEBEP OLMAMASINI DİLİYORUZ"

Galatasaray'ın ardından ise Beşiktaş bir açıklama yayımladı:

"Karadeniz bölgesindeki birçok ilimizi etkisi altına alan sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:





Karadeniz bölgesindeki birçok ilimizi etkisi altına alan sel felaketinin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 11, 2021

FENERBAHÇE: "GEÇMİŞ OLSUN KARADENİZ"

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe, yaşanan felaketten etkilenen halka geçmiş olsun diledi:

"Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Karadeniz."

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Geçmiş olsun Karadeniz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2021

TRABZONSPOR: "TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor da sel felaketi için bir mesaj yayımladı:

"Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının olmamasını temenni ediyoruz."

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde: