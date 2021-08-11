Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı

Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz’in beyninde tekrar tümöre rastlandı.

Hasan Hüseyin Alimoğlu
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:50
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı
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Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Yusuf Günay, dün Mustafa Cengiz'in basın toplantısının hastaneye kaldırılması sebebiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'nun ulaştığı bilgilere göre, Mustafa Cengiz'in beyninde yeniden tümöre rastlandı. Cengiz'in daha önce de aynı rahatsızlıkla uğraştığı, ameliyatla tümörün temizlendiği biliniyor.

Cengiz, bugün saat 16.00'da radyoterapi tedavisine başlayacak. 


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