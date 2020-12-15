Galatasaray camiasından Bankalar Birliği anlaşmasına tepki!
Genel Kurul üyeleri, Bankalar Birliği anlaşmasının kulüp yönetimine bir tür tahakküm getirdiğini iddia ettiler.
Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile yaptığı 5 artı 2 yıllık yeniden yapılanma anlaşması Sarı-Kırmızı kulüpte kafaları karıştırdı.
Aralarında Ali Fatinoğlu, Yasin Çakmak gibi isimlerin bulunduğu Genel Kurul üyeleri, Bankalar Birliği anlaşmasının kulüp yönetimine bir tür tahakküm getirdiğini iddia ettiler.
Yine üyeler, Bankalar Birliği'nin alacaklarda öncelik vergi ve finansal borçlar dayatmasının UEFA FFP ile çelişeceğini iddia ediyorlar.
Bir başka iddia ise Galatasaray'da borçlanma yetkisi ve yüksek fiyatlardaki transferlerde Bankalar Birliği'nden onay alınacağı söylentisi. Üyeler, bu konunun da bağlayıcı olduğunu belirtiyorlar.
İŞTE O MADDELER
Yeni yapılandırma anlaşması için oluşturulan metindeki bazı maddeler dikkat çekti.
- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 20-21 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.
- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç servisi ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50’sini bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50’sini aşması durumunda aşan tutar borç servisi ödemesinde ve/veya yapılandırma son yılınsa muaccel hale gelecek borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.
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