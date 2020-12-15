Galatasaray camiasından Bankalar Birliği anlaşmasına tepki!

Yeni yapılandırma anlaşması için oluşturulan metindeki bazı maddeler dikkat çekti.

- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 20-21 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç servisi ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50’sini bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50’sini aşması durumunda aşan tutar borç servisi ödemesinde ve/veya yapılandırma son yılınsa muaccel hale gelecek borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.