Galatasaray, CEV Kupası'nda Khimik'i konuk edecek
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Khimik'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmıştı.
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