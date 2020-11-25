Galatasaray, CEV Kupası'nda Khimik'i konuk edecek

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Khimik'i ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:03
Galatasaray, CEV Kupası'nda Khimik'i konuk edecek
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Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmıştı.


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