Galatasaray kupada tek golle turladı
Galatasaray kupada Darıca Gençlerbirliği'ni eledi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray sahasında 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip adını üst tura yazdırdı.
11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener’in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
14. dakikada sol taraftan Belhanda’ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan’dan seken topu alan Ali Yavuz Kol’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada Arda Turan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika’ya Mahmuthan Acar’ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0
İkinci yarıda Galatasaray Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan gibi isimleri sahaya sürdü. Net pozisyonlar bulan Galatasaray son bölümde kalesinde tehlike yaşadıysa da 1-0 ile turu geçti.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Şener Özbayraklı xx, Christian Luyindama xx, Emin Bayram xx, Omar Elabdellaoui xx, Etebo xx, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx, Jesse Sekidika xx, Arda Turan xx, Ali Yavuz Kol xx
Yedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Metin Güler x, Yusuf Bildik x, Fahrettin Bıyıklı x, Mahmuthan Acar x, Nebi Tiryakioğlu x, Onuray Köse x, Erdem Dikbasan x, Selman Sevinç x, Berat Eyüpoğlu x, Ahmet Kutluer x (Baha Kısacık dk. 45 ?)
Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, İbrahim Oğuz, Furkan Akın, Hüseyin Seylığlı, Alperen Can
Teknik Direktör: Ender Alkan
Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)
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