Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı, Terim kararsız
Fatih Terim yeni transferlerden sağ bek Yedlin, santrfor Mustafa, Onyekuru ve Halil'i maç kadrosuna alacağı, Onyekuru'yu ilk 11 başlatacağı, Mustafa ile Yedlin'i ise hamle oyuncusu olarak kenrda bekleteceği öğrenildi.
Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Fatih Terim yeni transferlerden sağ bek Yedlin, santrfor Mustafa, Onyekuru ve Halil'i maç kadrosuna alacağı, Onyekuru'yu ilk 11 başlatacağı, Mustafa ile Yedlin'i ise hamle oyuncusu olarak kenrda bekleteceği öğrenildi.
Maçta Muslera sahaya kaptan olarak çıkacak.
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