Galatasaray Diagne ile yollarını ayırıyor
Senegalli golcü Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı.
Senegalli golcü Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı.
Fanatik'in ilk olarak duyurduğu flaş transfer haberinde Diagne'nin sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Kaynak: DHA
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
Video Haberler
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak