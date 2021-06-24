Galatasaray, Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak
Şampiyonlar Ligi elemesine hazırlanan Galatasaray, Dinamo Bükreş ile dostluk maçı oynayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Saat 18.00'da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.
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