Galatasaray Elabdellaoui’yi KAP’a bildirdi, Fatih'i sesli mesajla duyurdu

Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Kasımpaşa'dan gelen Fatih ise sesli mesajla duyuruldu.

İHA
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:04
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui’nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.


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