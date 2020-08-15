Galatasaray Elabdellaoui’yi KAP’a bildirdi, Fatih'i sesli mesajla duyurdu
Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Kasımpaşa'dan gelen Fatih ise sesli mesajla duyuruldu.
Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui’nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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