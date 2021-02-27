Galatasaray, Erzurumspor karşısında işte ilk 11
Zirve ortağı Galatasaray, BB Erzurumspor ile bu akşam saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Galatasaray, BB Erzurumspor ile bu akşam saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
SON İDMAN
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ısınma hareketleri ile başlaya idman gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
ARDA'DAN MOTİVASYON
Haftayı taktik ağırlıklı geçiren Galatasaray’da takımın havası çok olumu. Arda Turan ve Muslera önderliğinde oyuncu grubu şampiyonluk ruhunu yakalamış durumda. Birlikte çok sık vakit geçiren oyuncular aile gibi hareket ediyor ve Erzurum maçında kimse en ufak bir hata dahi yapmak istemiyor.
İŞTE 11
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera
Yedlin
Luyindama
Marcao
Ömer
Etebo
Belhanda (Gedson Fernandes)
Emre Kılınç
Arda
Onyekuru
Mohamed
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