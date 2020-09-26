Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanı başkan Mustafa Cengiz ve 2’nci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi.
Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanı başkan Mustafa Cengiz ve 2’nci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve 2’nci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek takip etti ve teknik direktör Fatih Terim ile takıma başarı dileklerinde bulundu. Toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.
Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki karşılaşma için kampa girdi.
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