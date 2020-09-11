Galatasaray, Fenerbahçe, Telekom turnuvadan çekildi

11 Eylül 2020 Cuma, 12:58

Galatasaray, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, koronavirüs vakaları nedeniyle aldıkları ortak karar ile Gloria Cup'tan çekildi.



Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Basketbol Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde Dnipro takımında 5 oyuncuda, Galatasaray ve Tofaş takımında 1’er oyuncuda pozitif sonuçlar çıkmıştı. Dnipro turnuvadan çekilirken, Galatasaray ve Tofaş virüse yakalanan oyuncularını izole altına alıp turnuvaya devam etmişlerdi.



Bu durum üzerine turnuva katılımcısı 3 Basketbol Süper Ligi ekibi bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı neticesinde, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom aldığı ortak kararla turnuvadan çekildi. Turnuva Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Kızılyıldız ve Tofaş ile devam edecek.



Bugün normal takvimde 3 maç oynanması bekleniyordu. Ancak gün tek maç ile geçilecek. 17.30’da Pınar Karşıyaka ve Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Pınar Karşıyaka ilk maçında Fenerbahçe Beko’yu, Kızılyıldız ise Türk Telekom’u mağlup etmişti.

