Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlayacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.
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