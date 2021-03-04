Galatasaray finalde!
Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Fransa ekibi Beziers Angels'i 3-0 yenerek finale kaldı.
İlk sette Rykhliuk'un sayılarıyla etkili olan sarı-kırmızılılar 25-23 galip geldi ve 1-0 üstünlük yakaladı.
Galatasaray HDI Sigorta, rahat bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-9 kazanarak, durumu 2-0 yaptı.
Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi takım, Kosheleva'nın skorer bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, rövanştaki 3-0'lık galibiyetle finale yükseldi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi Saugella Monza'nın finaldeki rakibi oldu. İki takım arasındaki finalin ilk ayağı 16 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 23 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.
Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı tribünden takip etti.
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beziers Angels: 0
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)
Galatasaray HDI Sigorta: Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Uygur, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak, Elif Su Eriçek, Nilay Karaağaç)
Beziers Angels: August, Terrell, Farriol, Segovia, Nizetich, Brown (Rochelle, Romati, Spanou, Soto)
Setler: 25-23, 25-9, 25-21
Süre: 73 dakika (27, 19, 27)
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