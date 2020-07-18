Galatasaray-Göztepe maçında gol iptal

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:15

Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’in 33. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre 3 değişlik yaptı. Terim, geçen hafta oynayan Emin Bayram, Martin Linnes ve Taylan Antalyalı’ya 11’de görev vermedi. Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine defansın ortasında sakatlıktan dönen Ryan Donk’a, sağ bekte Mariano’ya ve kırmızı kart cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli’yi görevlendirdi.

Maçta ev sahibi ekip etkili gözüktü. 22. dakikada Adem Büyük skoru 1-0 yaptı. Ancak VAR uyarısı ile Adem'in Beto'ya faul yaptığı belirlendi ve gol iptal oldu.

STAT: Telekom

GALATASARAY: Okan,Mariano, Marcao, Donk, Saracchi Seri, Ömer, Belhanda, Fegouli, Emre, Adem.

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berka, Poko, Soner, Mossoro,Halil, Tripc, Napaleoni.



