Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'na imzayı attırdı
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı
Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.
Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.
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