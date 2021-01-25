Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'na imzayı attırdı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 16:44

Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.



