Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'na imzayı attırdı

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

AA
25 Ocak 2021 Pazartesi, 16:44
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'na imzayı attırdı
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Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.



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