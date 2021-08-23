Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:31

Süper Lig’de haftanın son maçında Galatasaray ve Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor’u 2-0 mağlup etmişti. Hatayspor ise sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

21.45'te başlayacak maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray, 3 futbolcusundan Hatayspor maçında yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.

STADA 40 BİN TARAFTAR ALINABİLECEK

Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray, pandemi önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Kerem, Diagne

Hatayspor'un muhtemel 11'i: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Louis, Diouf