Trabzonspor-Sivasspor maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:15

Süper Lig’in 2. haftasında günün ilk maçında Trabzonspor ve Sivasspor Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-1 mağlup etmişti. Sivasspor ise sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Her iki takım da geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçına çıktı. Trabzonspor sahasında Roma’ya 2-1, Sivasspor ise aynı skorla Kopenhag’a yenilmişti.

19.15’te başlayacak maç beIN Sports 1’ten yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdülkadir Bitiğen yönetecek ve yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Saygın Ögel üstlenecek.

Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da defans oynucusu Appindangoye, sezon başı Kayserispor'dan transfer edilen Pedro Henrique harici sakat oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor muhtemel 11: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Djanny, Nwakaeme

Sivasspor muhtemel 11: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Okechukwu, Cofie, Hakan, Kayode, James, Gradel