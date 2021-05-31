Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevden ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.
Teşekkürler Nihan Güneyligil pic.twitter.com/2uy1MtnxOF— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) May 31, 2021
Video Haberler
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
En Çok Okunan Haberler
- Kayıtlarda ne maske var ne de test kiti!
- Hanefi Avcı'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
- Peker’in iddiaları ardından açıklama
- Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası
- Erdoğan, Soylu ve MHP'ye kötü haber! Yüzde 75 çıktı
- Peker masaya oturma zemini arıyor
- Ergin Ataman Almanlara ateş püskürdü
- Polisin takip ettiği cemaat arşivinden Soylu çıktı
- Gözler Ankara'da... Kritik toplantı başladı
- 1 milyarlık projeye bin TL ödenek ayrıldı