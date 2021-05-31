Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:09

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.