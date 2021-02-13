Galatasaray ile Kasımpaşa 34. randevuda

13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:57

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 34. kez rakip olacak. Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Son olarak hafta içi Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden aldıkları 3 puan sonrası ligde 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyo Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 21-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00’da sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 48 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 5 beraberlik, 11 galibiyetle topladığı 26 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 66 golüne, lacivert-beyazlılar 30 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0’lık skorla almıştı.



SON 10 MAÇTA BERABERLİK YOK

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.



LİGDE 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de son 5 maçta sahadan galip ayrılan taraf oldu. Ligde son olarak Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Süper Lig’de evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ligde son olarak Başakşehir’i yenmişti.

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig’de 10 maç yönetti. Bu maçların 5’ini ev sahibi, 3’ünü ise deplasman takımları kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.



MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Hafta sonu İstanbul’da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildiren Meteoroloji uyarılarının ardından, Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bugün saat 19.00’da oynaması planlanan karşılaşma iki yönetimin karşılıklı doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından saat 16.00’ya alındı. Ayrıca Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda önlemler almaya başladı. Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatıldı.

GALATASARAY VE KASIMPAŞA’DA 5 EKSİK

Sarı kırmızılılarda, Omar'ın haricinde sakatlıkları devam eden Feghouli ve Saracchi, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Galatasaray'a transferi nedeniyle 6 maç ceza verilen fakat cezası 3 maça indirilen Oğulcan Çağlayan ve Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki görüntüleri nedeniyle nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda Turan da Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak.

Kasımpaşa’da ise kart cezalısı Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Tarkan, Julian, Sadiku ve Drinkwater Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Gedson, Belhanda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hodzic, Hajradinovic, Thelin