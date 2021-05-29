Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin peşinde
İngiliz basını, Galatasaray'ın Sheffield United'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Ismaila Coulibaly'nin transferi için yüklü bir teklifte bulunduğunu ileri sürdü.
Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray'ın, Premier Lig'den düşen Sheffield United'ın genç oyuncusu Ismaila Coulibaly için İngiliz kulübünün kapısını yüklü bir teklifle çaldığı iddia ediliyor.
Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 2023 yılına kadar Belçika Ligi ekibi Beerschot'a kiralanan 20 yaşındaki Malili oyuncu için 12,9 milyon sterlinlik bir teklif yaptı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sheffield United'ın, Milan'ın sezon ortasında yaptığı 10 milyon sterlinlik teklifi reddettiği, gelen haberler arasında.
2020 Eylül ayında Norveç ekibi Sarpsborg 08'den Sheffield United'a 2 milyon avro karşılığında transfer olan Coulibaly, Belçika Pro Ligi'nde bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.
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