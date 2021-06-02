Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transferinde sona geldi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 08:24

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ın transferinde büyük bir aşama kaydetti. Milli futbolcu ile anlaşan sarı - kırmızılılar, İtalyan Sassuolo ile görüşmelere başlayacak. Fatih Terim Kaan Ayhan konsunda olumlu rapor vermişti.

İddiaya habere göre, geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan'ı Sassuolo’dan 1 yıllığına kiralamak için girişimlerine hız kazandırdı.

26 yaşındaki futbolcunun da bu transferdeki kararı belli oldu. Galatasaray, milli futbolcu ve temsilcisi arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. Kaan Ayhan, Galatasaray'a ''Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli'' diyerek yeşil ışığı yaktı.

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray Kaan Ayhan'ı transfer etmek istemiş ancak girişimleri olumlu sonuçlanmamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'tan Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer oldu.