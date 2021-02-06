Galatasaray Kadıköy''ün sırrını çözdü

06 Şubat 2021 Cumartesi, 21:58

Geçen yıl 3-1 aldılar ve seriyi bitirdiler.

Bugün de üst üste 2. kez kazandılar. 1 yıl arayla.

Fenerbahçe Gustavo'nun alternatifsizliğinin kurbanı oldu.

Galatasaray, rakibinin zaaflarını değerlendirdi.

Hakem Cüneyt Çakır 2 takımın da birer penaltısını vermedi. İlk yarıda Serdar'ın Donk'a, 2. yarıda da Donk'un Cisse'ye hareketleri penaltıydı.

Onun dışında VAR'dan dönen bir gol var. Bilgisayar çekiyor çizgiyi yorum yapmaya gerek yok.

Ancak Çakır'ın formsuz bir maç yönettiği kafaya atılan dirsekleri görmezden geldiği de gün gibi aşikardı.

Fenerbahçe Gustavo'yu aradı dedik; Sosa alternatif değil bu görüldü dün. Mesut henüz çok yeni. Dua ederek oyuna katıldı, ama Galatasaray öyle bir bilenmişki, ya ünlü yıldıza top aldırmadılar, ya da Donk'la, Taylan'la sıkı pres uyguladılar.

Son 20 dakikada eğer Ozan'la Cisse'yle, Caner'le final pasları atabilseler en azından 1-1'i bulurlardı.

Galatasaray'ın maça orta alanı tutarak başlayışı, kontrollü oyun tercihi doğru muydu?

Kazanan haklıdır. Üstelik ortayı çok sıkı kapattılar. Kenarları da Onyekuru ve Arda'nın kanatları kapatması, Belhanda'nın ileri çıkmaması belki taktik anlayıştı.

Öyle ya Emre'nin şutçuklarını saymazsak en net pozisyonu 2. yarıda Onyekuru ile buldu, onda da Altay çok başarılıydı.

Savunmada Donk, orta alanda Taylan, ileride de Muhammed Mustafa'nın oyunu diklemesine oynaması Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Özellikle Taylan bir ara İspanya ligini alt üst eden Mendiata'ya benziyor. Hırsı da üst düzeydeydi. Donk için geçen hafta "Her eve lazım.." demiştik. Bu kez de savunmayı daha doğru Marcao'nun dağınıklığını topladı.

Golü atan Muhammed Mustafa yüksek toplarda etkili. Hızlı, vücudunu kullanıyor. İyi tercih.

Mustafa'yı 'Mostafa' diye telafuz edenlere bir anımsatma; Arapçada mim (m) ile sad (kalın s) arasında sesli harf yok. O yüzden zorlamayın bu genç adamın adı Mostafa değil Mustafa!

Düşünsenize ara transferde adam alıyorsunuz, size Fenerbahçe derbisini kazandırıyor...

Elbette son 20 dakika körü körüne kapanmaları Muslera'yı çok zorladı ama Uruguaylı ilk 10 dakika hariç çok formdaydı. Adeta son bölümde kalesine duvar ördü.

Evet, Galatasaray lider dönüyor Kadıköy'den. Çok kıymetli bir Fenerbahçe galibiyeti ile. Kimse kusura bakmasın bu galibiyet Fatih Terim'e yazar.

Geçen yıl Onyekuru'nun hızı ile rakibi çözmüştü. Bu yıl Mustafa'nın yıkılmayan fizik gücü ile sonuca gitti. O yüzden yeni gelen Mustafa'da ısrar etti sanırım. 1-0'ı bulduktan sonra Fenerbahçe'nin topu rakibe bırakıp alan savunması futbolunu oynadı.

3 puanı da hanesine yazdırdı.