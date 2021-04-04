Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda pozitif vaka sayısı 13 oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda pozitif isim sayısının 13'e yükseldiği açıklandı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda pozitif isim sayısının 13'e yükseldiği açıklandı
Kadın basketbol takımımızın Covid 19 PCR test sonuçları hakkında pic.twitter.com/bF1uouKhgt— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 4, 2021
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."
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