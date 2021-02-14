Galatasaray-Kasımpaşa maçında gol geldi

Kar yağışı altında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2021 Pazar, 15:08
Galatasaray-Kasımpaşa maçında gol geldi
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Süper Lig'de kötü hava koşullarına karşın Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Fatih Terim, Taylan, Donk, Belhanda gibi isimleri yedek bıraktı.

Zorlu koşullarda top kontrolü güçleşti. 4. dakikada Koomson vurdu kalecide kaldı.

5. dakikada Mustafa'nın presinde Kerem vurdu kaleci topu çıkardı.

8. dakikada Emre Kılıç uzaktan vurdu top kornere çıktı.

9. dakikada kornerden gelenr topa Mustafa vurdu, kaleci çıkardı Kerem tamamladı: 1-0.

12. dakikakada Etebo vurdu kaleci topu önledi.

GALATASARAY: Muslera, Lines, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Babel, Mustafa Muhammed

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Hodzic, Thelin


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