Galatasaray-Kasımpaşa maçında gol geldi
Kar yağışı altında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de kötü hava koşullarına karşın Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Fatih Terim, Taylan, Donk, Belhanda gibi isimleri yedek bıraktı.
Zorlu koşullarda top kontrolü güçleşti. 4. dakikada Koomson vurdu kalecide kaldı.
5. dakikada Mustafa'nın presinde Kerem vurdu kaleci topu çıkardı.
8. dakikada Emre Kılıç uzaktan vurdu top kornere çıktı.
9. dakikada kornerden gelenr topa Mustafa vurdu, kaleci çıkardı Kerem tamamladı: 1-0.
12. dakikakada Etebo vurdu kaleci topu önledi.
GALATASARAY: Muslera, Lines, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Babel, Mustafa Muhammed
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Hodzic, Thelin
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