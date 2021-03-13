Galatasaray Kayseri virajında
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda bu akşam kritik bir 90 dakikaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
4 İSİM KADRODA YOK
Galatasaray'da sakatlıkları süren Donk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Halil Dervişoğlu ile cezasını tamamlamasına rağmen Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şöyle: Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Feghouli.
Kırmızı kart cezası nedeniyle Mostafa Mohamed'in oynamadığı Sivasspor maçında 2 gol atan ve sahalara formda dönen Falcao'nun, ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i şöyle:
Muslera - Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Onyekuru, Arda, Falcao.
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