Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla eski başkanlardan Özhan Canaydın için mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2021 Pazartesi, 12:07
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek ömrünü Galatasaray'a adayan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.


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