Galatasaray baskette küme mi düşüyor?

15 Mart 2021 Pazartesi, 16:55

INGBasketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray Türk Telekom’a 81-77 mağlup oldu. Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan sarı kırmızılı ekip ligde sadece yedi kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligin bitimine altı hafta kala 14. sırada yer alan Galatasaray, küme düşme hattında bulanan OGM Ormanspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediye ile 30 puanda bulunuyor.



“ÖNEMLİ BİR MAÇI KAYBETTİK”

Kaybedilen Türk Telekom maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun, “Bizim için çok önemli bir maçı kaybettik. Eksiklerimize rağmen çok iyi hazırlanmıştık. İki oyuncumuzu kullanamadık ve İstanbul’da bıraktık. Ona rağmen planladığımız gibi mücadelemizi yaptık. İlk yarıda istediğimiz gibi oldu savunma. İkinci yarıda hücumda bocaladık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Birkaç basit hata ile maçı kaybettik. Bu enerjiyi, bu konsantrasyonu gösterdiğimiz sürece mutlaka gerekli galibiyetleri alacağımıza inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

2 KEZ ANTRENÖR DEĞİŞTİ

Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde başlayan Galatasaray, geçtiğimiz yıl aralık ayında Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Ancak bir ay sonra Uğurata’nın görevine son verilmiş ve takımın başına Ekrem Memnun’un getirildiği belirtilmişti. ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü sahasında Bahçeşehir Kolejini ağırlayacak.