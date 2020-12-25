Galatasaray, maç için Trabzon'a geldi

25 Aralık 2020 Cuma, 18:19

Süper Lig'in 15’inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.

Saat 17.45 sıralarında Trabzon Havalimanı’na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.