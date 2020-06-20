Galatasaray maçı öncesi kritik kayıp!

20 Haziran 2020 Cumartesi, 00:25

Başakşehir'in tecrübeli ismi Martin Skrtel, Anakaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Başakşehir’e Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Martin Skrtel…

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Başakşehir, sarı kart sınırındaki bir oyuncusunu kaybetti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sarı kart gören Martin Skrtel, cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta Galatasaray’ı konuk edecek olan turuncu – lacivertliler, mücadeleye Skrtel’den yoksun olarak çıkacak.

Başakşehir’de Slovak oyuncunun yerine stoperde Ponck’un görev yapması bekleniyor.