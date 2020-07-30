Galatasaray, Maicon'u yolladı, Kaan Ayhan'ı alıyor
Yeni sezon öncesi kadroda yapılanmaya giden Galatasaray’da, Maicon ile yollar ayrıldı.
Yeni sezon öncesi kadroda yapılanmaya giden Galatasaray’da, Maicon ile yollar ayrıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 1.5 sezondur takımda kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Maicon’un bonservisinin alındığını duyurdu.
Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Badhlaf, transferi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Abdulaziz Ahmed Badhlaf, Maicon’un fotoğrafını kullanıldığı açıklamasında “Oyuncunun sözleşmesi uzatıldı ve satın alındı. Şükürler olsun… Güveniniz için hepinize teşekkürler… Maicon, Riyad’a doğru yola çıktı” ifadelerine yer verdi.
Abdulaziz Ahmed Badhlaf, paylaşımında ayrıca transferin detaylarının kısa süre içinde açıklanacağını belirtti.
Sao Paulo’dan 2017 yılının yaz transfer döneminde 8 milyon Avro bonservis bedeli verilerek transfer edilen Maicon, Galatasaray’da 1.5 sene oynadıktan sonra Şubat 2019’da Al Nassr’a kiralanmıştı. Al Nassr, Maicon için kiralama bedeli olarak 1.7 milyon Avro ödemişti.
Galatasaray'ın bu transferden 3 milyon Avro alacağı, ayrıca 2.2 milyon Avro maaş yükünden kurtulduğu öğrenildi.
Buradan gelecek para ile Düseldorflu Kaan Ayhan transfer edilecek.
Maicon, Al Nassr formasıyla son sezonda ligde 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 26 müsabakada görev aldı. Maicon, bu maçlarda gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.
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