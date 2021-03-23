Galatasaray neden İstanbul Sözleşmesi açıklaması yapmadı? İşte detaylar

23 Mart 2021 Salı, 12:18

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılmasına yönelik eleştirilen çığ gibi büyürken, spor dünyası da konuya dahil oldu.

Eczacıbaşı'nın, İstanbul Sözleşmesi kararının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Fenrebahçe Kulübü de bir duyuru ile konunun hassasiyetini ve kadına yönelik yiddete karşı önemli kazanımlar sağlayan sözleşmenin devamını talep etti.

Bu süreçte Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinden ise ses çıkmadı. Galatasaray kulüp üyeleri sosyal medya ve whatsapp gruplarında, Mustafa Cengiz yönetimini eleştirirken, kulüp adına ilk somut adım başkan adaylıklarını açıklayan eski Asbsaşkan Burak Elmas ve eski yönetici Metin Öztürk'ten geldi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ise konuyu kapalı kapılar ardında görüştüğü, bazı yöneticilerin açıklama yapılmasını istediği, bazı önemli isimlerin ise konuya sıcak bakmadığı öğrenildi.