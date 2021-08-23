Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Akoon-Purcell'i transfer etti
Yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu DeVaughn Akoon-Purcell ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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