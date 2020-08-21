Galatasaray o isimle yollarını ayırdı
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Zach Hankins, öngörülemeyen sebeplerden dolayı takımla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Zach Hankins, öngörülemeyen sebeplerden dolayı takımla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı takıma yeni transfer Hankins'ten şok bir haber geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zach Hankins, "Öngörülemeyen sebeplerden dolayı, İstanbul'da yaşamaya daha başlayamadan Galatasaray ile yolları ayırdığımı üzülerek açıklıyorum. Kulübe iş birliği, bana olan ilgileri ve taraftarların inanılmaz destekleri için minnettarım. Ailem, takım ve ben gelecekte beni bekleyen her şey için heyecanlı ve hazırız" ifadelerini kullandı.
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