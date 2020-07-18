Galatasaray öldü öldü dirildi

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:15

Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi ve maçı 3-1 kazandı..

Süper Lig’in 33. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre 3 değişlik yaptı. Terim, geçen hafta oynayan Emin Bayram, Martin Linnes ve Taylan Antalyalı’ya 11’de görev vermedi. Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine defansın ortasında sakatlıktan dönen Ryan Donk’a, sağ bekte Mariano’ya ve kırmızı kart cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli’yi görevlendirdi.

Maçta ev sahibi ekip etkili gözüktü. 22. dakikada Adem Büyük skoru 1-0 yaptı. Ancak VAR uyarısı ile Adem'in Beto'ya faul yaptığı belirlendi ve gol iptal oldu.

2. yarıda Galatasaray penaltı kazandı. Atışı kullanan Adem Beto'yu geçemedi, kaleci hatası nedeniyle tekrarlanan atışı Belhanda da direğe nişanladı.

60. dakikada Saracchi 1-02ı buldu, 65'de Napeleoni 1-1'i buldu. Ancak gol VAR'dan döndü.

77. dakikada Murat ortaladı. Napeleoni bu kez eşitliği sağladı.

81. dakikada Emre Akbaba Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

90 artı 7'de Eme'nin yerine oyuna giren Yunus skoru belirledi:3-1

STAT: Telekom

GALATASARAY: Okan,Mariano, Marcao, Donk, Saracchi Seri, Ömer, Belhanda, Fegouli, Emre, Adem.

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berka, Poko, Soner, Mossoro,Halil, Tripc, Napaleoni.



