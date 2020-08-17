Galatasaray Omar'ı açıkladı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:29

Galatasaray Kulübü, KAP’a yaptığı bildirim ile yeni transfer Omar Elabdellaoui’ye 3 yıl boyunca ödenecek garanti maaşı da açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Fas asıllı Norveçli savunmacıya 2020-21 sezonu için 1.300.000 Avro , 2021-22 sezonu 1.350.000 ve 2022-23 sezonu 1.400.000 Avro ödeneceğini açıkladı.



Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Olympiakos sağ beki Omar'ın transferini isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden de duyurmuştu.

