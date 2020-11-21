Galatasaray, potada haftalar sonra kazandı
Galatasaray - Türk Telekom: 94-89
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar
GALATASARAY: Tyus 8, Macon, 15, Yiğit Arslan 19, Motum 18, CanerErdeniz, Hunter 14, Ragıp Berke Atar 8, Williams 9, Hüseyin Göksenin Köksal 3,Eray Aydoğan
TÜRK TELEKOM: Muhammed Mustafa Baygül 13, Dekker 13, Mcintyre 4,Wiltjer 18, Eric 17, Johnson 24, Erdi Gülaslan, Ercan Bayrak, Göktuğ Baş
1'İNCİ PERİYOT: 31-18
DEVRE: 52-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-57
ING Basketbol Süper Ligi’nin 9'uncu haftasında Galatasaray, Türk Telekom'u 94-89'luk skorla mağlup etti. Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.
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