Hollanda Hükümeti'nden PSV'ye Galatasaray maçı öncesi seyirci golü

Hollanda hükümetinden buna izin çıkmadı. Ülkedeki ve dünyadaki salgın koşullarının göz önünde bulundurulmasının ardından PSV Eindhoven’a sadece üçte ikilik bir kapasite için izin verildi. Böylece Galatasaray maçı 23.500 seyirci önünde gerçekleşecek.

Kaynak: Ajansspor