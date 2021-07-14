Galatasaray ’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi PSV Eindhoven'a seyirci engeli geldi. İkinci eleme turunun 21 Temmuz’da Philips Stadyumu’nda oynanacak ilk maçı için Hollanda Kulübü daha önce yaptığı açıklamada 35 bin kişilik tam kapasitede mücadelenin oynanacağını duyurmuştu.
Hollanda Hükümeti'nden PSV'ye Galatasaray maçı öncesi seyirci golü
Hollandalı yetkililer PSV Eindhoven’a sadece üçte ikilik bir kapasite için izin verildi.
Hollanda hükümetinden buna izin çıkmadı. Ülkedeki ve dünyadaki salgın koşullarının göz önünde bulundurulmasının ardından PSV Eindhoven’a sadece üçte ikilik bir kapasite için izin verildi. Böylece Galatasaray maçı 23.500 seyirci önünde gerçekleşecek.
Kaynak: Ajansspor
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