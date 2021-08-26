Galatasaray-Randers maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Randers’ı ağırlayacak.
Süper Lig’de yeni sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Randers ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Arena’da devam eden zemin çalışmaları sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maç, TSİ 21.00’de başlayacak ve karşılaşma Spor Smart’tan yayınlanacak.
Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek ve yardımcıları Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko olacak.
Danimarka’da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
GALATASARAY’DA 5 EKSİK
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
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