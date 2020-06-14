Galatasaray Rize'de ağır yaralı!

14 Haziran 2020 Pazar, 19:54

Rizespor: 2 Galatasaray: 0

Rizespor ile Galatasaray Didi Stadı'nda karşılaştı. Sarı-Kırmızılı ekip Rizespor'a yenilip şampiyonluk şansını azalttı.

dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti. 14. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Muslera kaval kemiğinde oluşan kırık sebebiyle oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 42. dakikada Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 45+14. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti.

İkinci yarıda savunmanın hatasından Tunay skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray skoru eşitlemek için çaba gösterdi. Andone'nin sakatlığı geceye damgasını vurdu.

Adem hakeme itirazdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Feghouli, Falcao ve Emre'nin şutları da kaleci Tarık'ta kaldı.

Galatasaray da 8 hafta sonra yenilgiyle tanıştı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ivanildo Fernandes xx, Morozyuk xx, Melnjak xxx, Tunay xxx, Garmash xxx, Vetrih xxx, Samudio xxx, Skoda xxx

Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Abdullah, Oğulcan, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xxx (Okan dk. 23 xx), Saracchi xx, Mariano xx, Ahmet xxx (Andone)(Adem), Ryan Donk xxx, Seri xx, Lemina xx, Ömer xx (Emre Akbaba), Onyekuru x (Belhanda), Feghouli xx, Falcao xx

Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Emre, Andone, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Adem (GS)