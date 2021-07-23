Galatasaray Romanyalı Cicaldau ile anlaştı
Rumen basını Galatasaray'ın yeni 10 numarasını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye yenilen Galatasaray, transfer çalışmalarını teknik heyetin talepleri doğrultusunda hızlandırdı. Genç yıldızlara odaklanan Galatasaray aradığı yıldızı Romanya'da buldu. Bu doğrultuda, kariyerini Romanya'nın Craiova ekibinde sürdüren Alexandru Cicaldau'ya teklif yapıldı. Dragomir: "Galatasaray teklif yaptı..."
Romanya Ligi'nin eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığına göre; ülkedeki bir televizyon programında, "Galatasaray, Craiova'dan Cicaldau'yu istiyor. Oyuncunun takımına 6 milyon Avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerildi" diye konuştu. Cicaldau'nun adı önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'la anılmıştı. Romanya Ligi eski başkanı Dimitru Dragomir de "Galatasaray, Cicaldau için Craiova ile 6 milyon Avro bonservis + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştı." diyerek transferi doğruladı.
2018 yılında Rumen ekibi Viitorul'dan 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya geçen orta saha Alexandru Cicaldau, önceki yıl 43 maça çıkarken; 12 gol, 3 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Avro civarında.
Video Haberler
- Yasağa uyulmadı! Plaj doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
- 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
En Çok Okunan Haberler
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı