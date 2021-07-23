Galatasaray Romanyalı Cicaldau ile anlaştı

23 Temmuz 2021 Cuma, 13:26

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye yenilen Galatasaray, transfer çalışmalarını teknik heyetin talepleri doğrultusunda hızlandırdı. Genç yıldızlara odaklanan Galatasaray aradığı yıldızı Romanya'da buldu. Bu doğrultuda, kariyerini Romanya'nın Craiova ekibinde sürdüren Alexandru Cicaldau'ya teklif yapıldı. Dragomir: "Galatasaray teklif yaptı..."

Romanya Ligi'nin eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığına göre; ülkedeki bir televizyon programında, "Galatasaray, Craiova'dan Cicaldau'yu istiyor. Oyuncunun takımına 6 milyon Avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerildi" diye konuştu. Cicaldau'nun adı önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'la anılmıştı. Romanya Ligi eski başkanı Dimitru Dragomir de "Galatasaray, Cicaldau için Craiova ile 6 milyon Avro bonservis + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştı." diyerek transferi doğruladı.

2018 yılında Rumen ekibi Viitorul'dan 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya geçen orta saha Alexandru Cicaldau, önceki yıl 43 maça çıkarken; 12 gol, 3 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Avro civarında.