Galatasaray sahaya iniyor rakip Gaziantep
Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu birinci haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu birinci haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
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