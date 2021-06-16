Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile eşleşti

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 13:00
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile eşleşti
Abone Ol google-news

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştiren kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için üç ön eleme oynayacak Galatasaray, 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlar 20-21 Temmuz’da, rövanş maçları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler