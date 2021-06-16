Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile eşleşti
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştiren kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için üç ön eleme oynayacak Galatasaray, 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlar 20-21 Temmuz’da, rövanş maçları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Mahkeme marina kararını verdi
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Eski eşini sakat bırakan sanık: Çıkınca rahat bıkacağım
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi