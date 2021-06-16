Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile eşleşti

16 Haziran 2021 Çarşamba, 13:00

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştiren kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için üç ön eleme oynayacak Galatasaray, 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlar 20-21 Temmuz’da, rövanş maçları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.