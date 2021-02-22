Galatasaray savunması Süper Lig'in zirvesinde
Süper Lig'in 26. haftasında sezonun öne çıkan performanslarından birini sergileyen Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, savunmadaki iyi istatistiği ile dikkati çekiyor.
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