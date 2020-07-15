Galatasaray seçime mi gidiyor?

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:37

Yaşadığı sağlık sorunları ve yoğun tedaviye karşın kulübünün işlerine elinden geldiğince vakit ayırmaya çalışan Mustafa Cengiz'in onay vermesi durumunda Galatasaray’ın erken seçime gideceği iddia edildi.

Son 4 ayda yaşanan birçok olumsuzluk ve başkan Mustafa Cengiz’in geçirdiği rahatsızlık sonrasında sarı kırmızılı kulüpte ‘erken seçim’ sesleri yükselmeye başladı. Başkanlıkta görev yaptığı 2 sezonda iki şampiyonluk kazanan Cengiz'in ekibinde yer alan birçok yönetim kurulu üyesinin Mayıs 2021’i beklemeden olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması yönünde görüş belirttiği ortaya çıktı.

HEM TEDAVİYE HEM MESAİYE DEVAM

Rahatsızlığı ve gördüğü yoğun tedaviye karşın Galatasaray kulübünün işlerine elinden geldiğince yetişmeye, vakit ayırmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz’in onay vermesi halinde sarı kırmızılı yönetim erken seçime gidecek. Futbolda da yaşanan başarısız tablo ve başkan Cengiz’in gördüğü yoğun tedavi nedeniyle yönetimin büyük bir çoğunluğunun Galatasaray’ın önünü açmak adına bu görüşte olduğu ifade edildi.